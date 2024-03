Waller diz que próximas decisões do Fed sobre balanço não têm relação com política monetária

Por Howard Schneider

NOVA YORK (Reuters) - As próximas decisões do Federal Reserve sobre o tamanho final de seu balanço patrimonial não têm relação com a luta do banco central contra a inflação ou com mudanças na taxa de juros, disse o diretor do Fed Christopher Waller nesta sexta-feira.

"Os planos de balanço patrimonial têm a ver com a obtenção de níveis corretos de liquidez", disse Waller em comentários em uma conferência sobre política monetária realizada pelo Clark Center for Global Markets da Booth School of Business da Universidade de Chicago. "Eles não implicam em nada sobre a postura da política de taxas de juros, que está concentrada em influenciar a macroeconomia e cumprir nosso mandato duplo."