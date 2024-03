Super 3ª deve testar recuperação de poder político do setor de criptomoedas

A democrata progressista da Califórnia Katie Porter, que concorre ao Senado, é um alvo importante. A Fairshake gastou mais de 10 milhões de dólares para tentar convencer os eleitores a não apoiar Porter, incluindo o lançamento de uma compra de mídias de TV e digitais em todo o Estado.

Porter se juntou à senadora Elizabeth Warren em 2022, buscando informações da operadora da rede elétrica do Texas sobre as operações de mineração de moedas digitais no Estado e como a energia que a indústria usa afeta as mudanças climáticas e a rede energética.

“Este obscuro super PAC está gastando mais de 10 milhões de dólares para expulsar Katie de Washington porque sabe que ela defenderá os californianos e enfrentará interesses especiais poderosos como eles no Senado”, disse a porta-voz da campanha de Porter, Lindsay Reilly.

A Protect Progress também gastou cerca de 1,7 milhão de dólares para apoiar Shomari Figures, um democrata e ex-vice-chefe de gabinete do procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, que concorre na briga pelo segundo distrito do Alabama. Espera-se que um democrata vença a eleição disputada.

Figures, se eleito, prometeu “abraçar o novo cenário em torno dos ativos digitais, como a criptomoeda, para estimular a inovação e o avanço tecnológico”, diz seu site.

No Texas, a Protect Progress investiu cerca de 962 mil dólares em apoio à deputada Julie Johnson, uma democrata que concorre na disputa pelo 32º distrito congressional do Estado.