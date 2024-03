BC quer simplificar investimento de estrangeiros em portfólio, diz diretor

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, disse nesta segunda-feira que uma das prioridades do ano será simplificar o processo de investimento de não residentes em portfólio, além de aumentar a eficiência das operações interbancárias no mercado de câmbio.

Em entrevista à imprensa, Damaso afirmou que esses tópicos, que são parte do processo de regulamentação da Lei Cambial, passarão por consulta pública antes da edição de normas.

Ele ressaltou que o movimento dos servidores do Banco Central por melhores condições de trabalho poderá impactar as entregas previstas para 2024.