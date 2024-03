BNDES deve apoiar Embraer em venda de aviões para American Airlines, diz Mercadante

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira que o banco de fomento deve apoiar a Embraer com financiamento para fornecer as 90 aeronaves encomendadas pela American Airlines.

Mercadante disse que está aguardando a Embraer demonstrar interesse em financiamento, mas que "seguramente" parte dessas aeronaves será apoiada pelo banco, uma vez que o BNDES já ajudou a financiar mais de 1.270 jatos da fabricante brasileira.

"É uma empresa extremamente sólida que está comprando", disse ele, referindo-se à norte-americana American Airlines. Mercadante acrescentou que a Embraer deverá recorrer ao BNDES. "Temos total interesse em estar sempre juntos da Embraer."