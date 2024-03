Campos Neto diz que inflação de serviços é ponto de atenção e vê pressão de salários

Em relação ao quadro fiscal do Brasil, o presidente do BC disse que a projeção do mercado para este ano é ruim, ressaltando acreditar que o governo tem condições de entregar um resultado que surpreenda para melhor.

O mais recente boletim Focus, no qual o BC capta projeções de agentes do mercado, aponta expectativa de déficit primário neste ano de 0,78% do Produto Interno Bruto (PIB), dado que pouco variou nos últimos meses, mesmo após a aprovação de uma série de medidas que prometem incrementar as receitas do governo.

Sobre a atividade econômica, Campos Neto disse que 2024 começou com um processo de revisão para cima das projeções de crescimento feitas pelo mercado para este ano. Segundo ele, essa melhora pode indicar o efeito cumulativo de reformas estruturais feitas nos últimos anos.

Em meio a atritos entre países com conflitos na Ucrânia e em Gaza, Campos Neto disse ainda que os riscos geopolíticos subiram muito, começando a gerar custo na oferta de bens, com impacto sobre a logística global e preços de produtos.

No evento, Campos Neto ainda defendeu a evolução da autonomia operacional do BC para a autonomia financeira, tema que é tratado em proposta apoiada pela autoridade monetária que tramita no Congresso.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo, e Bernardo Caram, em Brasília)