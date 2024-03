Confiança dos investidores da zona do euro aumenta em março, mas não há sinais de recuperação

FRANKFURT (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro melhorou pelo quinto mês consecutivo em março, atingindo seu nível mais alto desde abril de 2023, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, mas economistas alertaram para uma recessão "persistente" na Alemanha.

Apesar da melhora, o índice do Sentix para a zona do euro permaneceu em território negativo. Ele subiu para -10,5 pontos em março, de -12,9 em fevereiro, superando a leitura de -11,0 estimada em uma pesquisa da Reuters com analistas.

O Sentix apontou a Alemanha - a maior economia da região - como um foco de fraqueza particular, com queda na confiança.