Conselho do GPA aprova oferta primária de ações e pode levantar até R$1 bi

(Reuters) - O GPA informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a oferta primária de, inicialmente, 140 milhões de ações ordinárias, conforme fato relevante ao mercado.

Esse volume poderá ser acrescido em até 140 milhões de ações adicionais, de acordo com a varejista.

A companhia disse que, com base no preço de fechamento do papel nesta segunda-feira, de 3,60 reais, a oferta poderia levantar pouco mais de 500 milhões de reais, ou, considerando a colocação total de ações adicionais, o valor chegaria a pouco mais de 1 bilhão de reais.