Desembolsos do BNDES totalizam R$114,4 bi em 2023, avanço anual de 17%

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) totalizaram 114,4 bilhões de reais em 2023, um aumento de 17% em relação a 2022, de acordo com informações divulgadas pelo banco de fomento nesta segunda-feira.

As consultas aumentaram em 88%, atingindo a marca de 270,8 bilhões de reais, enquanto as aprovações de financiamento alcançaram 174,5 bilhões de reais, de acordo com o diretor do BNDES, Alexandre Abreu.

