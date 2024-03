Ibovespa fecha em queda com cautela ante agenda nos EUA na semana

Nos EUA, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, presta seu testemunho semestral a comitês do Congresso na quarta-feira e na quinta-feira, o que deve concentrar as atenções, assim como uma bateria de dados, incluindo o relatório do governo sobre o mercado de trabalho da maior economia do mundo na sexta-feira.

"O mercado segue em busca de sinais para melhor se posicionar para o início do ciclo de afrouxamento monetário pelo Fomc", afirmou a equipe da corretora Commcor em nota a clientes nesta segunda-feira, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central dos EUA.

Em Wall Street, o S&P 500, umas das referências do mercado acionário norte-americano, fechou com declínio de 0,12%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,2189% no final da tarde, de 4,182% na sexta-feira.

DESTAQUES

- IRB(RE) ON saltou 10,10%, a 42,73 reais, endossado por relatório de analistas do BTG Pactual elevando a recomendação dos papéis para "neutra", citando "sell-off" das ações e melhora em resultados. Eduardo Rosman e equipe também aumentaram o preço-alvo das ações de 40 para 44 reais.

- EMBRAER ON subiu 4,33%, a 27,00 reais, renovando máxima intradia desde meados de 2018, após anúncio de que fechou um contrato com a American Airlines que pode superar 7 bilhões de dólares.