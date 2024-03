Minério de ferro cai com lenta recuperação da demanda e dúvida sobre cenário de longo prazo

"A demanda de minério permaneceu sob pressão em meio à produção de metal quente abaixo do esperado e não vemos nenhum fator determinante para uma recuperação de preços no momento", disseram analistas da First Futures em uma nota.

A produção média diária de metais quentes entre as usinas pesquisadas pela consultoria Mysteel caiu pela segunda sessão em 0,3% na semana, para 2,23 milhões de toneladas em 1º de março, a menor desde o início de fevereiro, mostraram dados.

As dúvidas crescentes sobre se os formuladores de políticas da segunda maior economia do mundo anunciariam um estímulo vigoroso para resolver a atual crise da dívida e os problemas imobiliários durante o Congresso Nacional do Povo (NPC) anual, que terá início na terça-feira, também estão pesando sobre o sentimento.

"É provável que o foco (do Congresso) esteja nas metas climáticas, o que pode acabar enfraquecendo a demanda por minério de ferro", disseram analistas do ANZ Bank.

A situação provavelmente mudará em meados de março, quando os estoques de minério nos portos passarão a diminuir após aumento contínuo, e haverá espaço relativamente grande para a recuperação da demanda em relação ao nível atual de produção de metal quente, escreveu um analista da Everbright Futures.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura, no entanto, subiu 2,08%, a 115,6 dólares a tonelada, em parte devido à suavização do dólar norte-americano em meio a rendimentos mais baixos do tesouro.