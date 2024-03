Não há urgência em cortar juros devido à força da economia dos EUA, diz presidente do Fed de Atlanta

"Preciso ver mais progresso para me sentir totalmente confiante de que a inflação está em um caminho seguro para atingir a média de 2% ao longo do tempo", disse Bostic em um novo ensaio nesta segunda-feira, citando a possibilidade de que a inflação subjacente possa ficar presa acima da meta do banco central e que uma onda de nova demanda na economia possa fazer com que a inflação suba novamente.

"Somente quando eu ganhar essa confiança é que sentirei que é o momento certo para começar a reduzir a taxa básica de juros", disse Bostic, membro votante este ano no comitê que define os juros. "A boa notícia é que o mercado de trabalho e a economia estão prosperando, dando ao Comitê (Federal de Mercado Aberto) o luxo de administrar a política monetária sem a pressão da urgência."

O Fed volta a se reunir em 19 e 20 de março e deve manter os juros na faixa de 5,25% a 5,5%, onde estão desde julho. Também divulgará projeções atualizadas sobre até onde a taxa pode cair este ano dadas as recentes quedas na inflação;

Como cenário base, Bostic disse que acha que a inflação deve retornar "lentamente" à meta do Fed sem grandes danos ao mercado de trabalho ou ao crescimento, o que ele chamou de "sucesso retumbante".

Mas esse resultado "não está garantido... é prematuro reivindicar vitória na luta contra a inflação", disse ele.

Bostic afirmou que conversas recentes com executivos de empresas o deixaram confiante de que a economia está forte, mas preocupado com um novo aumento da demanda.