Presidente da Telecom Italia esboça planos para empresa mais enxuta após venda de rede

Por Elvira Pollina

MILÃO (Reuters) - O presidente da Telecom Italia apresentará esta semana planos para uma empresa mais enxuta após a histórica venda da rede de telefonia fixa do grupo, buscando um segundo mandato a partir de abril no comando do grupo controlador da TIM no Brasil.

No valor de até 22 bilhões de euros e com o apoio do governo italiano, a venda da principal infraestrutura da Telecom Italia para a empresa norte-americana de investimentos KKR tem como objetivo reduzir a dívida da companhia, cortar custos e transferir mais da metade dos funcionários na Itália para a rede.