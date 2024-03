S&P 500 tem leve queda com investidores à espera de dados econômicos dos EUA

As altas nas ações de chips, incluindo a Nvidia, ajudaram a levar o S&P 500 a novos picos intradiários durante a sessão, conforme investidores continuaram a apostar na demanda por produtos que alimentam a inteligência artificial (IA), embora estivessem amplamente cautelosos antes dos dados econômicos.

Mas o S&P 500, depois de ficar ligeiramente positivo no final do pregão, começou a perder terreno novamente na última hora de negociação para cair novamente para território negativo nos últimos minutos de negociação.

Os investidores estavam no aguardo por pistas sobre a saúde da economia dos EUA a partir de dados mensais importantes, como leituras sobre o setor de serviços, na terça-feira, e dados da folha de pagamento fora do setor agrícola, na sexta-feira, de acordo com Scott Wren, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute.

O Dow Jones caiu 0,25%, para 38.989,83 pontos. O S&P 500 perdeu 0,12%, para 5.130,95 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 0,41%, para 16.207,51 pontos.

O índice de serviços de comunicação do S&P 500 foi o setor mais fraco do índice de referência, com queda de 1,5%, enquanto o de serviços públicos, que subiu 1,6%, foi o que mais avançou no dia.

Investidores também estão aguardando os comentários do chair do Fed, Powell, que falará a parlamentares na quarta e quinta-feira.