Ações da China se

Li estava apresentando seu primeiro relatório de trabalho na reunião anual do Congresso Nacional do Povo, o órgão legislativo da China.

"A meta de crescimento do PIB de 5% está de acordo com as expectativas", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a China.

Embora a meta seja semelhante à do ano passado, analistas afirmam que o governo precisará oferecer um estímulo mais forte para alcançá-la.

"As metas de crescimento não foram uma surpresa, mas parecem ambiciosas em vista do apoio fiscal apenas modesto, cujos números parecem praticamente inalterados em relação a 2023", disse Aninda Mitra, chefe de macro e estratégia de investimento da Ásia no BNY Mellon Investment Management.

A China planeja executar um déficit orçamentário de 3% da produção econômica, abaixo dos 3,8% revisados no ano passado. O país também planeja emitir 1 trilhão de iuanes (139 bilhões de dólares) em títulos especiais do Teseouro de prazo ultralongo, que não estão incluídos no orçamento.

"De modo geral, a mensagem das autoridades continua a mesma, o que pode fazer pouco para melhorar o sentimento dos investidores - nenhum pacote de estímulo forte, dadas as preocupações com a dívida e a intenção de manter o crescimento estável", disse Alex Loo, estrategista macro da TD Securities.