Aneel quer dar peso à satisfação do consumidor na definição de tarifas de energia

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abriu uma consulta pública nesta terça-feira para avaliar sua proposta de dar mais peso à satisfação dos consumidores residenciais em um dos principais índices que impactam as tarifas de energia elétrica.

Pela proposta do regulador, a satisfação do consumidor medida pelo indicador "Iasc" se tornaria um dos componentes do cálculo do chamado "Fator X", que mede a eficiência das distribuidoras de energia e determina repasses de eventuais ganhos aos consumidores por meio de redução direta de tarifas.

O "Fator X" é fixado pela Aneel na época da revisão tarifária. Sua função é repassar ao consumidor os ganhos de produtividade estimados da concessionária decorrentes do crescimento do mercado e do aumento do consumo dos clientes existentes, o que contribui para a modicidade tarifária.