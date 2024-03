Braço privado do BID deve receber aumento de capital de US$3,5 bi, diz secretária do Planejamento

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do Brasil prevê que o BID Invest, o braço privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), passará por um aumento de capital de 3,5 bilhões de dólares, disse nesta terça-feira uma autoridade do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Segundo Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento da pasta, o Brasil deverá contribuir com sete parcelas anuais de 62 milhões de dólares para esse aumento de capital, a partir de 2025, com um investimento total de 434 milhões de dólares.