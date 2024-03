Brasilprev chega a R$400 bi em ativos sob gestão e vê cenário favorável em 2024

No ano passado, a Brasilprev teve um lucro líquido ajustado de 1,9 bilhão de reais, crescimento de 28,1%, com a carteira total de investimentos avançando 14,1%. A arrecadação dos seus planos de previdência somou 57,4 bilhões, uma expansão de 8,4% em relação ao ano anterior. A companhia de previdência privada é líder de mercado e ligada indiretamente ao Banco do Brasil.

Assis destacou que 2020, 2021 e 2022 foram anos bastante difíceis para o setor, embora no último a situação tenha começado a melhorar, em razão da pandemia e seus desdobramentos. Mas em 2023, disse, houve uma melhora de cenário e começou a se observar uma retomada do movimento pré-pandemia.

A executiva citou que a reforma da Previdência promulgada em novembro de 2019 colocou o assunto em voga, mas o setor acabou sendo impactado pela pandemia e seus reflexos nos anos seguintes, tanto pelos volumes expressivos pagos a beneficiários como por resgates de recursos dos planos.

Assis comentou que a pandemia - e o impacto das mortes - trouxe uma consciência maior da necessidade de proteção das pessoas e seus familiares. "Houve uma maior conscientização da importância de você pensar no seu futuro", acrescentou.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre o final de março de 2020, quando houve o agravamento da pandemia no país, e o final de 2022, 693.853 pessoas morreram em decorrência do Covid-19 no Brasil. Até o último dia 29 de fevereiro, esse total chegava a 710,174 mil.

Para 2024, a Brasilprev tem um dos focos voltados para a atração de novos clientes, principalmente aqueles que ainda estão fora desse mercado, mas também quer reforçar as estratégias de retenção dos 2,6 milhões de clientes atuais, usando modelos preditivos.