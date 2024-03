China busca autossuficiência em tecnologia; promete abrir mercado para investidores estrangeiros

Eles surgem em um momento em que o sentimento do investidor estrangeiro se deteriorou devido a uma recuperação econômica mais fraca do que o esperado após a Covid-19 e às investigações contra empresas, enquanto a inovação tecnológica e os esforços de autossuficiência aumentaram a tensão comercial com o Ocidente.

"Os anúncios não movem os mercados e as promessas não impulsionam os investimentos", disse Sean Stein, presidente da Câmara Norte-Americana de Comércio da China, com sede em Pequim, acrescentando que o anúncio das reformas foi encorajador.

"A chave, como sempre, será a implementação completa e oportuna."

Embora o presidente Xi Jinping tenha estabelecido a meta de liberar o acesso de investimentos estrangeiros ao setor de manufatura no fórum Nova Rota da Seda em outubro passado, isso fez pouco para aumentar a confiança dos investidores.

O poderoso órgão estatal de planejamento, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, também disse na terça-feira que pretende flexibilizar as restrições de acesso ao mercado em setores de serviços, como telecomunicações e serviços médicos, mas não entrou em detalhes.

Em 2022, a China reduziu para 117 o número de setores em sua "lista negativa", que são restritos ou proibidos de acessar o mercado, de um número de 123 em 2020.