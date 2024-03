China estabelece meta de crescimento do PIB para 2024 em torno de 5%, a mesma do ano passado

PEQUIM (Reuters) - A China estabeleceu uma meta de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5%, semelhante à meta do ano passado e em linha com as expectativas dos analistas, de acordo com um relatório de oficial divulgado nesta terça-feira.

Para atingir a meta, a China planeja executar um déficit orçamentário de 3% da produção econômica, abaixo dos 3,8% revisados no ano passado, segundo o relatório. Mas o país planeja emitir 1 trilhão de iuanes (139 bilhões de dólares) em títulos especiais do Tesouro, que normalmente não são incluídos no orçamento.

O Congresso Nacional do Povo, o Parlamento da China, deverá ouvir o primeiro relatório de trabalho do primeiro-ministro Li Qiang em sua reunião anual em Pequim nesta semana.