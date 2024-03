Crescimento da atividade de serviços da China perde força em fevereiro, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China cresceu em um ritmo mais lento em fevereiro, com a confiança nos negócios se moderando pelo segundo mês e as empresas reduzindo o número de funcionários pela primeira vez desde novembro, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu de 52,7 em janeiro para 52,5, mas ainda ficou acima da marca de 50 que separa a expansão da contração pelo 14º mês consecutivo.

O resultado contrasta com uma pesquisa oficial da semana passada que mostrou que a atividade de serviços expandiu em um ritmo mais rápido, fornecendo um quadro misto das condições em um setor vital da economia. As autoridades estão contando com os serviços para compensar problemas do setor industrial, que luta para se manter em meio à demanda global lenta.