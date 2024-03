Encomendas à indústria nos EUA caem mais do que o esperado em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens fabricados nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em janeiro, pressionados por uma queda acentuada nos pedidos de aeronaves comerciais, mas a demanda por computadores e produtos eletrônicos acelerou.

As encomendas às fábricas caíram 3,6% em janeiro após queda de 0,3% em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam retração de 2,9% no mês. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, as encomendas diminuíram 1,6%.

Mas há sinais de que a manufatura, que responde por 10,3% da economia dos EUA, está presentes a se recuperar depois que a produção diminuiu em 2023 em meio a 525 pontos-base de aumentos na taxa de juros pelo banco central dos EUA desde março de 2022.