Governo encaminhará PL sobre Perse ao Congresso em regime de urgência, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo vai apresentar ao Congresso Nacional, em regime de urgência, um projeto de lei que tratará do programa Perse, criado na pandemia para apoiar com benefícios tributários os setores de eventos e de restaurantes, entre outros.

Em entrevista a jornalistas na Fazenda após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Haddad afirmou que o PL vai apresentar uma versão mais "focada" do programa em relação ao que está previsto na Medida Provisória 1202, em tramitação no Congresso, que previa o fim gradual do Perse.

"Nós saímos da reunião agora com a lição de casa de fazer o desenho de como contemplar essas exclusões e com o foco em eventuais segmentos que ainda não passaram por uma recuperação", disse o ministro.