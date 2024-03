Ibovespa fecha em queda com Vale e cautela antes de Powell

"Sob o olhar da análise gráfica, o cenário é que se o Ibovespa não prosperou como deveria, também não desconfigurou para baixo", avaliaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista nesta terça-feira.

Por ora, eles afirmaram que o índice precisa renovar a máxima da semana anterior (131.700 pontos) para abrir caminho em direção à máxima de dezembro, em 134.400 pontos. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta.

DESTAQUES

- VALE ON fechou negociada em baixa de 1,32%, a 65,85 reais, em meio a um desempenho misto dos futuros do minério de ferro na Ásia, com metas econômicas da China, o que pesava também em outras ações do setor de mineração e siderurgia na B3. No caso específico da Vale, o papel também segue pressionado por ruídos envolvendo eventuais mudanças no comando da mineradora. O BTG Pactual cortou a recomendação da ação para "neutra".

- VIBRA ON recuou 5,50%, a 25,10 reais, em meio à repercussão do balanço do quarto trimestre do ano passado, quando a distribuidora de combustíveis registrou lucro líquido de 3,3 bilhões de reais, superior ao resultado de 566 milhões no mesmo período de 2022. A companhia disse que buscará recuperar participação no mercado de combustíveis aos poucos.

- COGNA ON avançou 5,43%, a 2,72 reais, favorecida por relatório de analistas da XP elevando a recomendação dos papéis a "compra" e o preço-alvo a 4,2 reais, avaliando que setor de educação parece estar caminhando para outra temporada positiva de captações de alunos, enquanto a alavancagem da empresa, que era uma preocupação, pode ser menor do que calculavam.