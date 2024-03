Ibovespa ronda estabilidade com cena corporativa em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava ao redor da estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira, com o noticiário corporativo destacando o anúncio de oferta de ações pelo GPA e o resultado trimestral da Vibra, além de ruídos envolvendo a Gol e a Azul.

Investidores também monitoram uma série de dados econômicos dos Estados Unidos nesta sessão, enquanto aguardam as declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, a comitês no Congresso norte-americano nesta semana.

Às 10:04, o Ibovespa caía 0,06%, a 128.261,82 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha variação positiva de 0,04%.