Ibovespa tem variação tímida com noticiário corporativo misto; Cogna sobe 5%

- COGNA ON avançava 5,81%, a 2,73 reais, favorecida por relatório de analistas da XP elevando a recomendação dos papéis a "compra" e o preço-alvo a 4,2 reais, avaliando que setor de educação parece estar caminhando para outra temporada positiva de captações de alunos, enquanto a alavancagem da empresa, que era uma preocupação, pode ser menor do que calculavam.

- AZUL PN subia 4,20%, a 12,40 reais, em meio a uma reportagem da Bloomberg de que a companhia está trabalhando com Citigroup e Guggenheim Partners sobre uma oferta potencial pela Gol. A B3 pediu esclarecimento à Azul. GOL PN, que não está mais no Ibovespa, tinha elevação de 4,76%, a 2,64 reais.

- VALE ON era negociada em baixa de 0,96%, a 66,09 reais, em meio a um desempenho misto dos futuros do minério de ferro na Ásia, com agentes analisando metas econômicas da China, o que pesava também em outras ações do setor de mineração e siderurgia na B3. No caso específico da Vale, o papel também segue pressionado pelos ruídos envolvendo eventuais mudanças no comando da mineradora. O BTG Pactual também cortou a recomendação das ações da Vale para "neutra".

- GPA ON perdia 0,56%, a 3,58 reais, após anunciar oferta primária de ações que pode alcançar em torno de 1 bilhão de reais considerando o preço de fechamento da véspera. Na mínima, mais cedo, chegou a cair a 3,38 reais. O varejista já havia sinalizado planos para o follow-on. E as ações já tinham recuado nas últimas três sessões, acumulando no período uma perda de 18,4%. O GPA espera precificar a oferta em 13 de março.

- PETROBRAS PN avançava 0,37%, a 40,23 reais, buscando uma recuperação após um declínio de mais de 4% na semana passada e um começo de semana fraco (-0,25% no fechamento da véspera). No exterior, o contrato de petróleo Brent era negociado em baixa de 0,66%, a 82,25 dólares o barril.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,12%, a 33,77 reais, enquanto BRADESCO PN tinha variação negativa de 0,07%, a 13,64 reais.