Minério de ferro tem desempenho misto com investidores avaliando metas econômicas da China

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro tiveram comportamento misto nesta terça-feira, com os investidores digerindo uma série de metas econômicas importantes estabelecidas pelos formuladores de políticas na reunião anual do Congresso Nacional do Povo da China, o maior mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,69%, a 879,5 iuanes (122,17 dólares) a tonelada.

Entretanto, o minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 1,23%, para 114,2 dólares a tonelada.