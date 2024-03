Mudança no guidance do BC não teria correlação com taxa terminal, diz Galípolo

"Eu acho que mudanças no guidance não necessariamente significam uma correlação com a taxa de juros terminal", disse Galípolo.

"A ausência de sinalização por parte do Copom sobre a taxa de juros terminal decorre de que a gente adotou o 'pace' (ritmo) de 50 pontos-base justamente para colher a vantagem, ganhar tempo e ver como as coisas vão se desdobrar", acrescentou.

Na reunião de janeiro do Comitê de Política Monetária (Copom), a taxa básica de juros foi cortada em 0,50 ponto percentual, o quinto corte consecutivo dessa magnitude, atingindo o patamar de 11,25% ao ano. O Copom voltará a se reunir em 19 e 20 de março.

No evento desta terça, o diretor do BC também enfatizou que o guidance tem funcionado "muito bom" e que a decisão da autarquia por mantê-la se deve à avaliação de que a perda de liberdade para a autoridade monetária é compensada pela redução da volatilidade no mercado que a orientação provê.

Ele destacou que, apesar da redução do diferencial entre os juros do país em comparação com os países avançados, que têm adiado o início do ciclo de redução de suas taxas de juros, a taxa de câmbio tem tido um bom comportamento.

"Mesmo com esse diferencial fechando, o câmbio vem se preservando em um bom patamar", afirmou.