Nasdaq lidera queda em Wall St antes dos dados econômicos

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com o Nasdaq liderando as perdas, uma vez que as ações de crescimento caíam antes de uma série de dados econômicos e de vários eventos importantes nesta semana, incluindo declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O Dow Jones caía 0,21% na abertura, para 38.906,98 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,40%, a 5.110,52 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,80%, para 16.077,74 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar em Bengaluru)