Nasdaq lidera queda em Wall Street com recuo de megacaps

Outras ações de megacaps e tecnologia também caíam, com a Tesla em queda de 3,3% depois que sua gigafábrica europeia perto de Berlim interrompeu a produção após um suposto incêndio criminoso.

Seis dos 11 principais subíndices do S&P 500 tinham queda no início das negociações, com setores sensíveis aos juros, como o de tecnologia, liderando as perdas.

Às 12:54 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,65%, a 38.735,37 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,90%, a 5.084,88 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,79%, a 15.917,65 pontos.