Pravaler emite R$285 mi em FIDCs para financiar cursos de graduação

Segundo o executivo, desde o início deste ano mais de 250 mil pessoas demonstraram interesse em financiar cursos de ensino superior por meio do Pravaler, crescimento de 56% em comparação com todo o ano de 2023. Para o curso de medicina, em particular, a busca dobrou em janeiro frente ao mesmo período em 2023.

Entre os fatores para o crescimento na procura, Carvalho cita maiores investimentos da companhia em marketing e marca, um maior conhecimento sobre o financiamento estudantil e medidas recentes do governo federal voltadas para a educação.

"Um outro fator importante...que ajuda até no conhecimento do financiamento como ferramenta é o próprio governo, com Fies. Então as pessoas vão sabendo que existe financiamento, que o ensino superior é um sonho realizável, tudo isso ajuda", disse ele à Reuters.

O Pravaler conta com pouco mais de 100 mil alunos ativos, liderados pelo curso de direito, seguido por cursos da saúde como medicina e odontologia, de acordo com diretor financeiro. Em volume de carteira, medicina é quem lidera, representando cerca de 1 quarto dos financiamentos do Pravaler. Ao todo, a empresa já financiou mais de 350 mil alunos, acrescentou.

Carvalho ainda vê mais espaço para crescer, já que o Brasil possui uma grande lacuna entre formados no ensino médio e ingressantes na educação superior. "Hoje, tem por volta de 12 a 13 milhões de pessoas que concluíram o ensino médio e não avançaram para o ensino superior."

A emissão vem na esteira do lançamento pelo governo federal do Fies Social, no mês passado, que visa conceder financiamento integral a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo cadastrados no CadÚnico a partir do segundo semestre de 2024.