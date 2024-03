RD tem lucro líquido ajustado de R$283,3 mi no 4º tri, queda de 5,9% na base anual

A receita bruta da companhia aumentou 14,4% no período versus os últimos três meses de 2022, para 9,6 bilhões de reais. O crescimento médio nas mesmas lojas foi de 7,7% e de 5,1% nas lojas maduras.

Em janeiro e fevereiro deste ano, o crescimento médio nas mesmas lojas foi de 11,6%, e de 9,1% nas lojas maduras, segundo dados preliminares apresentados em relatório de resultados.

A empresa abriu 87 novas filiais e encerrou duas nos meses de outubro e dezembro de 2023, totalizando uma rede de 2.953 farmácias em operação. A RD ainda reiterou sua projeção de 280 a 300 novas unidades por ano em 2024 e 2025.

As despesas com vendas totalizaram 1,7 bilhão de reais, equivalentes a 17,9% da receita bruta, um incremento de 0,8 p.p. em comparação com o mesmo período do ano anterior

A RD registrou despesas gerais e administrativas de 358 milhões de reais no trimestre, equivalente a 3,7% da receita bruta, percentual estável ano a ano.