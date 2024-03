Setor de serviços dos EUA esfria em fevereiro, mostra pesquisa do ISM

Embora os mercados financeiros esperem que o banco central dos EUA comece a cortar os juros este ano, o momento é incerto porque a inflação continua alta, com a maior parte das pressões sobre os preços vindo de serviços como habitação e serviços públicos, bem como finanças, saúde e recreação.

Uma medida das novas encomendas recebidas pelas empresas de serviços aumentou para 56,1 no mês passado, o nível mais alto desde agosto passado, em comparação com 55,0 em janeiro. Os pedidos de exportação, entretanto, desaceleraram depois de terem aumentado em janeiro. Com a alta das encomendas, a produção acelerou, com uma medida de atividade de negócios saltando de 55,8 em janeiro para 57,2, um pico de cinco meses.

Apesar do aumento dos pedidos, a inflação de serviços desacelerou. Um indicador de preços pagos por insumos pelas empresas caiu para 58,6, de um recorde de 11 meses de 64,0 em janeiro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)