Toyota confirma investimentos de R$11 bi no Brasil até 2030

Do montante total de 11 bilhões de reais, 5 bilhões serão investidos até 2026, e os demais 6 bilhões de reais, que a Toyota ainda não decidiu como usar, até 2030.

A Toyota é a mais recente montadora global a anunciar novos investimentos no Brasil este ano, após empresas como Volkswagen, General Motors e Hyundai Motor.

O plano de investimento da empresa, que possui três fábricas no país, todas localizadas no Estado de São Paulo, também inclui a expansão de seus parques fabris nas cidades de Porto Feliz, que começarão a produzir motores com sistema híbrido a partir de 2025, e Sorocaba, que produzirão baterias a partir de 2026.

No entanto, todas as operações de sua unidade em Indaiatuba serão transferidas para Sorocaba de forma gradual, entre 2025 e 2026. Maggio disse que os trabalhadores poderão optar por migrar junto às operações -- as cidades estão a cerca de uma hora de distância de carro uma da outra.

A empresa não informou em quanto aumentará sua capacidade de produção no país com os investimentos.

A Toyota estima gerar 2 mil empregos diretos até 2030, e, considerando indiretos, cerca de 10 mil.