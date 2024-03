Wall St recua com Nasdaq na liderança da queda, com baixa de papéis de megacapitalização e chips

Alguns estrategistas viram as vendas generalizadas do setor de tecnologia nesta terça-feira como o resultado da realização de lucros para um setor que havia avançado recentemente depois de subir 56% em 2023.

"Talvez algumas pessoas estejam tirando as fichas da mesa, realizando alguns lucros, em conjunto com o que provavelmente é um nervosismo justificado antes de Powell falar e antes de obtermos a grande quantidade de dados do mercado de trabalho", disse Kevin Gordon, estrategista sênior de investimentos da Charles Schwab.

As ações da Apple terminaram em queda de 2,8%, depois que um relatório de pesquisa mostrou que as vendas do iPhone na China caíram 24% em relação ao ano anterior nas primeiras seis semanas de 2024, uma vez que a Apple enfrentou o aumento da concorrência de rivais nacionais, como a Huawei.

O Dow Jones caiu 1,04%, para 38.585,19 pontos. O S&P 500 perdeu 1,02%, para 5.078,65 pontos. O Nasdaq caiu 1,65%, para 15.939,59 pontos.

Oito dos 11 principais índices setoriais do S&P 500 caíram, com o setor de tecnologia em queda de 1,2% e o de consumo discricionário em baixa de 1,3%. O setor de energia, com alta de 0,7%, foi o que mais ganhou, seguido pelo de bens de consumo básicos, que subiu 0,3%.