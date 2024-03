Ações de Hong Kong se recuperam enquanto investidores aguardando sinais de reunião do Parlamento

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira de uma queda na sessão anterior, enquanto o mercado da China teve leve queda, uma vez que os investidores aguardam detalhes sobre medidas de suporte do Congresso Nacional do Povo nesta semana.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,7%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,41%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,26%, ambos interrompendo uma sequência de quatro dias de ganhos.