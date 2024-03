Alguns membros do BC do Japão devem dizer que fim dos juros negativos é apropriado, informa Jiji

TÓQUIO (Reuters) - Alguns membros da diretoria do Banco do Japão devem dizer na reunião de política monetária deste mês que a elevação das taxas de juros negativas é razoável, informou o Jiji Press nesta quarta-feira, sem citar fontes.

Se a maioria dos nove membros da diretoria votar a favor do fim das taxas negativas, isso abriria caminho para o primeiro aumento dos juros desde 2007.

Investidores precificaram o fim das taxas de juros negativas nas próximas reuniões do Banco do Japão, em 18 e 19 de março ou 25 e 26 de abril, com a inflação tendo excedido a meta de 2% do banco central por mais de um ano.