Dólar fecha em queda frente ao real após comentários de Powell

A expectativa é de que o relatório de empregos do governo dos EUA, a ser publicado na sexta-feira, mostre abertura ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro.

Mais cedo, dados do Relatório Nacional de emprego da ADP mostraram que a criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou um pouco abaixo do esperado em fevereiro. O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, tende a exagerar a desaceleração do mercado de trabalho em comparação com os dados oficiais de emprego.

Enquanto isso, dado separado mostrou que as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram marginalmente em janeiro, enquanto as contratações diminuíram, sinal de que as condições do mercado de trabalho continuam a afrouxar gradualmente