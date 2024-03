Espera-se que reguladores dos EUA reduzam significativamente carga de capital de Basileia, dizem fontes

Embora Barr tenha dito que consideraria ajustes, inclusive nos pesos das hipotecas e nos cálculos de risco operacional, a extensão da redução de capital esperada e outros detalhes das discussões da agência estão sendo relatados aqui pela primeira vez.

Mostram que Wall Street está fazendo progressos num esforço extraordinário para anular a proposta, o que suscitou críticas de parlamentares, incluindo alguns democratas proeminentes. Os bancos montaram campanhas publicitárias, pressionaram o Congresso e sinalizaram que podem processar. Eles também instaram os reguladores a descartar o projeto e propô-lo novamente.

“Não me lembro de nada ter sido tão intenso, pelo menos nos últimos 25 anos”, disse Camden Fine, ex-chefe dos Independent Community Bankers of America, que liderou campanhas bem-sucedidas para retirar os pequenos bancos das regras pós-crise.

As autoridades ainda não decidiram se proporão novamente a regra, disseram três fontes, o que atrasaria a sua conclusão e poderia empurrá-la para uma nova administração presidencial.

Barr disse que as regras irão reforçar o sistema bancário contra choques imprevistos que foram destacados pelas falências bancárias do ano passado. Ele também salientou que as alegações dos bancos, após a crise financeira global de 2007-2009, de que regras de capital mais elevadas prejudicariam a economia, não se concretizaram.

Porta-vozes da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e do Office of the Comptroller of the Currency, que redigiram conjuntamente a regra, não quiseram comentar.