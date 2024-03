Fed está "focado e decidido" no combate à inflação, diz Daly

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, disse nesta quarta-feira que o banco central dos Estados Unidos está comprometido em "terminar o trabalho" para alcançar a estabilidade de preços, especialmente com o aumento dos custos de moradia, um dos principais impulsionadores do aumento da inflação.

"Esse ônus recaiu de forma especialmente dura sobre aqueles que têm menos condições de arcar com os custos", disse Daly em comentários preparados para uma conferência em Portland, Oregon. "É por isso que o Federal Reserve tem se concentrado tanto e com tanta determinação em reduzir a inflação."

(Por Ann Saphir)