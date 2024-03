GreenYellow fecha novo acordo com Prime Energy, da Shell, para 16,93 MWp em usinas solares

SÃO PAULO (Reuters) - A francesa GreenYellow fechou um acordo com a Prime Energy, comercializadora de energia do grupo Shell no Brasil, para a construção de três usinas solares, somando 16,93 megawatts-pico (MWp) de capacidade instalada, disseram as empresas à Reuters.

A energia produzida pelas novas fazendas fotovoltaicas, que ficarão nos Estados do Piauí e São Paulo, será comercializada para clientes finais pela Prime por meio de suas operações de geração distribuída compartilhada.

A modalidade de geração compartilhada atende consumidores com energia renovável produzida remotamente, dispensando instalação de painéis solares no local de consumo. Os clientes recebem energia da rede e passam a ver descontos em relação às tarifas cobradas pelas distribuidoras no mercado regulado, dados os incentivos regulatórios ao segmento.