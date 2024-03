Ibovespa avança com aval de Petrobras e Vale em dia de Powell sob holofotes

No Brasil, o IBGE divulgou que a produção industrial contraiu 1,6% em janeiro na comparação com o mês anterior em dado com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a produção teve alta de 3,6%.

DESTAQUES

- GPA ON subia 4,35%, a 3,60 reais, experimentando uma trégua após quatro quedas seguidas, período em que acumulou um declínio de quase 22%. A companhia anunciou na última sexta-feira uma oferta de ações que pode chegar a algo em torno de 1 bilhão de reais. De acordo com reportagem do Brazil Journal, citando fontes, o ex-CEO e ex-chairman do varejista Ronaldo Iabrudi, colocará uma ordem de 100 milhões de reais no follow-on.

- RD ON avançava 3,82%, a 26,33 reais, com as atenções voltadas a dados preliminares sobre o começo de 2024 divulgados pela rede de drogarias, que mostraram que em o crescimento médio no quesito mesmas lojas foi de 11,6% janeiro e fevereiro deste ano. Nas lojas maduras, houve expansão de 9,1%. Na véspera, a companhia reportou uma queda de 5,9% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre, para 283,3 milhões de reais.

- PETRORECONCAVO ON caía 5%, a 21,87 reais, após a petrolífera mostrar um tombo de 54% no lucro líquido dos últimos três meses de 2023, para 186,7 milhões de reais. O Ebitda recuou 37%. No setor, 3R PETROLEUM ON, que divulga balanço após o fechamento, cedia 2,34% e PRIO ON, que reportou dados de produção e vendas de fevereiro na véspera, era negociada em baixa de 0,34%.

- VALE ON subia 0,88%, a 66,43 reais, buscando apoio no viés mais positivo na sessão para alguma recuperação em meio a um começo de ano difícil, com as ações acumulando até a véspera queda de quase 15% em 2024. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com queda de 0,23%, a 881,5 iuanes (122,44 dólares) a tonelada.