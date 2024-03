Ibovespa fecha em alta com Vale e Petrobras em dia de foco em Powell

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, avançou 0,51%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,1078% no final da tarde, de 4,137% na véspera.

No Brasil, o IBGE divulgou que a produção industrial contraiu 1,6% em janeiro na comparação com o mês anterior em dado com ajuste sazonal, a maior queda em quase três anos, num resultado pior que o esperado. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a produção teve alta de 3,6%.

DESTAQUES

- GPA ON subiu 6,96%, a 3,69 reais, experimentando uma trégua após quatro quedas seguidas, período em que acumulou um declínio de quase 22%. A companhia anunciou na última sexta-feira uma oferta de ações que pode chegar a algo em torno de 1 bilhão de reais. De acordo com reportagem do Brazil Journal, citando fontes, o ex-CEO e ex-chairman do varejista Ronaldo Iabrudi colocará uma ordem de 100 milhões de reais no follow-on. No setor, CARREFOUR ON registrou elevação de 4,22%.

- RD ON avançou 2,52%, a 26,00 reais, com as atenções voltadas a dados preliminares sobre o começo de 2024 divulgados pela rede de drogarias, que mostraram crescimento médio no quesito mesmas lojas de 11,6% em janeiro e fevereiro deste ano. Nas lojas maduras, houve expansão de 9,1%. Na véspera, a RD reportou queda de 5,9% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre, a 283,3 milhões de reais. HYPERA encerrou em alta de 2,14%.

- CASAS BAHIA ON desabou 14,14%, a 8,32 reais, em meio a ajustes, após tocar na véspera uma máxima intradia desde meados de janeiro. Até a véspera, o papel acumulava nos primeiros pregões de março um ganho de mais de 7%, após ter se valorizado 14,6% em fevereiro. No setor, MAGAZINE LUIZA ON perdeu 2,83%, a 2,06 reais.