Investidores vendem US$2,4 bi em ações da LSEG

A LSEG disse que concordou em recomprar cerca de 5,6 milhões de ações ordinárias com direito a voto e com direito a voto limitado do consórcio em uma transação fora do mercado de 500 milhões de libras.

A empresa pagou 89,17 libras por ação. A LSEG disse que espera realizar até 1 bilhão de libras em recompras de ações durante 2024.

As ações da LSEG estavam sendo negociadas em alta de 1,6% por volta de 08:40 (horário de Brasília).

Os dados agora representam 70% do faturamento da LSEG, que registrou receita total em 2023, excluindo recuperações, de 8 bilhões de libras, um aumento de 7,8% e no limite superior de uma previsão de 6% a 8%.

A LSEG comprou a Refinitiv da Blackstone por 27 bilhões de dólares há três anos. A Thomson Reuters, proprietária da Reuters News, tem uma participação minoritária na LSEG após o acordo com a Refinitiv. A LSEG também paga à Reuters pelas notícias.

(Reportagem de Yadarisa Shabong em Bengaluru e Sinead Cruise em Londres)