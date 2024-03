Lucro da Dexco cai 62% no 4º tri na base anual, para R$77,5 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de louças e produtos para construção civil Dexco registrou queda anual de 62,2% no lucro líquido recorrente do quarto trimestre do ano passado, para 77,5 milhões de reais, informou a companhia nesta quarta-feira.

Já o lucro líquido do período da companhia, dona de marcas como a Deca, somou 195,4 milhões de reais no período, recuo de 10,3% na comparação com a mesma etapa em 2022.

A empresa apurou resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado e recorrente de 404,5 milhões de reais no trimestre, avanço de 10,5% ano a ano. A margem Ebitda ajustada e recorrente ficou em 20,8%, de 18,5% um ano antes.