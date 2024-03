Lula diz ainda acreditar que acordo UE-Mercosul será assinado, mesmo sem apoio da França

"A União Europeia precisa desse acordo, e o Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Nós chegamos a uma situacao que nós precisamos politicamente, economicamente e geograficamente fazer esse acordo".

Ao lado de Lula, o espanhol Sánchez repetiu o otimismo do brasileiro e disse esperar que o acordo seja concluído em breve.

A União Europeia e o Mercosul -- formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai -- estão em negociações há anos sobre o acordo, com a UE pressionando nas negociações recentes por garantias mais fortes sobre mudanças climáticas e desmatamento.

No mês passado, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, disse que as condições que permitiriam à União Europeia concluir um acordo comercial com o Mercosul não foram atendidas, mas ressaltou que as negociações continuavam.

O planejado acordo de livre comércio passou por uma análise minuciosa pela UE, em meio a protestos de agricultores que dizem estar sendo prejudicados por importações baratas de países que não respeitam os altos padrões ambientais da Europa.

"A avaliação da Comissão é que as condições para a conclusão do acordo com o Mercosul não foram atendidas", disse Sefcovic ao Parlamento Europeu na ocasião.