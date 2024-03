Minério de ferro cai em Dalian com fraqueza no mercado de aço

Na terça-feira, os formuladores de políticas da segunda maior economia do mundo definiram as principais metas econômicas para o ano durante a reunião anual do parlamento -- o Congresso Nacional do Povo --, que foi observada de perto pelo mercado.

Os principais números ficaram, em grande parte, em linha com as expectativas do mercado, decepcionando aqueles que esperavam um estímulo maior que beneficiaria o consumo de metais.

"A declaração sobre a política imobiliária não é nova", disseram os analistas do Goldman Sachs em uma nota.

"Estimamos que as despesas fiscais orçamentárias relacionadas à infraestrutura possam desacelerar para +3,8% na base anual em 2024, de +5,1% em 2023, principalmente devido ao crescimento mais lento dos gastos com projetos relacionados à economia de energia e proteção ambiental", acrescentaram em uma nota separada.

No entanto, o minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura subia 0,75%, a 115,30 dólares por tonelada.

Outros ingredientes siderúrgicos em Dalian registravam perdas, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 2,33% e 1,99%, respectivamente.