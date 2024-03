Ministro das Finanças do Reino Unido reduz impostos em tentativa de aumentar chances eleitorais de Sunak

"É claro que as taxas de juros permanecem altas enquanto reduzimos a inflação", disse ele no discurso orçamentário anual desta quarta-feira -- possivelmente sua última grande declaração fiscal antes da eleição.

"Mas devido ao progresso que fizemos, porque estamos cumprindo as prioridades econômicas do primeiro-ministro, agora podemos ajudar as famílias não apenas com o apoio temporário ao custo de vida, mas com cortes permanentes nos impostos", disse ele ao Parlamento.

Hunt anunciou outras medidas para ajudar os eleitores, incluindo um congelamento do imposto sobre combustíveis, a prorrogação do congelamento do imposto sobre bebidas alcoólicas até fevereiro do próximo ano e a continuação de um programa de apoio para famílias de baixa renda.

Segundo Hunt, os analistas orçamentários do governo estimaram que o governo tinha agora pouco menos de 9 bilhões de libras de "folga fiscal" -- o espaço disponível para futuros gastos ou cortes de impostos, sem deixar de cumprir sua meta de reduzir a carga tributária britânica ao final de um período de cinco anos.

Paul Johnson, chefe do instituto de pesquisa Institute for Fiscal Studies, disse que os planos de Hunt dependem de previsões de empréstimos que mostram o déficit orçamentário diminuindo drasticamente.

"Considere isso com uma pitada de sal", disse Johnson na plataforma de mídia social X. "Dependerá da implementação de planos de gastos extremamente apertados que implicarão em cortes para muitos serviços públicos."