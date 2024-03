MPF recomenda suspensão de derrocagem em Paranaguá enquanto investiga morte de mergulhador

O Ibama não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A suspensão do trabalho de derrocagem deve atrasar a conclusão do projeto iniciado em 2021 para aprofundar o calado do porto. A Portos do Paraná, empresa pública que administra o área, disse que o aumento da profundidade melhoraria a navegabilidade e a segurança dos navios.

A Portos do Paraná e a TCP, empresa privada que administra o terminal de contêineres em Paranaguá, afirmaram em comunicados separados que estão cooperando com as autoridades responsáveis pela investigação, sem dar mais detalhes.

A TCP, que faz parte do China Merchants Port Group, é o maior terminal de contêineres da América do Sul.

Localizado perto de regiões agrícolas e industrializadas no sul do Brasil, Paranaguá é um dos portos mais movimentados do país, juntamente com Santos, no Estado de São Paulo.

No ano passado, comerciantes globais de grãos embarcaram 14,6 milhões de toneladas de soja e 4,1 milhões de toneladas de milho de Paranaguá, de acordo com dados de transporte marítimo.