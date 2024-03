Presidente da Emirates diz apoiar fusão entre Boeing e Spirit

O presidente da Emirates Airline, Tim Clark, disse a repórteres em Berlim que a Boeing deveria resolver seus problemas de qualidade o mais rápido possível, com a atenção total de seu conselho e da alta administração, ou enfrentaria questões sobre seu futuro.

A Boeing disse na semana passada que estava em negociações para comprar sua antiga subsidiária Spirit. Separadamente, fontes do setor disseram que a Spirit e a Airbus, rival europeia da Boeing, haviam explorado a ideia de a Airbus assumir algumas operações da Spirit que fornecem peças para seus aviões.

A Spirit fabrica cerca de 70% do 737 MAX e constrói a fuselagem dianteira do 787 e do futuro 777X, ambos encomendados pela Emirates. Ela foi desmembrada da Boeing em 2005.

"Nunca entendi isso na época. Seria como se disséssemos que pegaríamos nossa engenharia e nossas operações e as entregaríamos para outra pessoa administrar", disse Clark, um dos líderes mais influentes do setor, nos bastidores da feira de viagens ITB.

"Isso é um anátema para nossa maneira de pensar, mas foi o que eles fizeram e acho que isso tem sido um problema para eles desde então."