Refinaria de Mataripe compra 500 mil barris de petróleo de Atapu da União, diz PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Refinaria de Mataripe, na Bahia, venceu leilão do governo brasileiro e comprou uma carga de petróleo do campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos, de 500 mil barris, informou nesta quarta-feira a PPSA, estatal responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção no pré-sal.

Foi a primeira vez que uma carga de petróleo da União foi vendida diretamente para uma refinaria, ressaltou a estatal.

Todas as empresas que já atuam no pré-sal foram convidadas para participar, além da Prio e da Refinaria de Mataripe.